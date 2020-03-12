"Укрпочта" намерена в этом году запустить передвижные отделения в пяти областях

АО "Укрпочта" в ближайшие два года намерена запустить передвижные отделения во всех областях Украины. В частности, в этом году компания запустит программу передвижных отделений в 5 областях Украины помимо Черниговской, где эти отделения уже функционируют в пилотном режиме. Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим за ближайшие два года цифровизировать всю страну, запустив передвижные отделения во всех областях. Я очень хочу, чтобы это случилось при мне - до 31 декабря 2021 года", - подчеркнул Смелянский.

Кроме того, компания до 2024 года планирует выйти на прибыль в размере 1,1 млрд грн, удвоить доходы и стать независимой от государства. В том числе этому должны способствовать цифровизация регионов, открытие почтовых счетов и продажа непрофильных активов.

Также в этом году планируется открыть около 300 новых отделений. В том числе 80 отделений откроют в населенных пунктах с населением более 20 тыс. человек (не ближе 2 км от ближайшего отделения "Укрпошты") и 40 отделений мини-формата в торговых центрах. Также планируется открыть 200 дополнительных операционных окон в существующих отделениях, обновить 350 отделений.

Напомним, 11 февраля компания "Укрпочта" объявила тендер на закупку первых 500 автомобилей, которые станут передвижными почтовыми отделениями.