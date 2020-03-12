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И.о. главы Госэконинспекции Фирсову сожгли автомобиль

Он связывает это со своей профессиональной деятельностью. 

И.о. главы Государственной экологической инспекции Егору Фирсову сожгли автомобиль. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит", - пояснил он.

Фирсов связал происшествие со своей профессиональной деятельностью, отметив, что штрафы и антикоррупционные "чистки" многим не нравятся.

Фото: facebook.com/egor.firsov

"Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных "активистов", вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора. Значит ли это, что мы испугаемся и остановимся? Разумеется, нет. Напротив, мы на верном пути и только усилим работу", - предупредил Фирсов.

Фото: facebook.com/egor.firsov

Напомним, 30 января сожгли автомобиль Mitsubishi Colt, который принадлежал львовской корреспондентке украинской службы "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу, журналисту Василию Терещуку.

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