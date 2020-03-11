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На КПВВ Майорск умерла женщина

Медики пытались ее реанимировать, но женщину спасти не удалось.

На КПВВ Майорск умерла женщина
Фото: gorlovka.ua

Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский заявил, что на КПВВ Майорск в Донецкой области умерла гражданка Украины. Об этом Лисянский сообщил у себя на фейсбуке.

«Только, что мне сообщили, что в 16.05 на КПВВ Майорск умерла женщина 1953 г.р., гражданка Украины», - написал он.

Женщина переходила КПВВ, в 15.30 ей стало плохо, она потеряла сознание, медики из бригады скорой помощи, пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но женщину спасти не удалось.

Напомним, 21 января на КПВВ "Станица Луганская" умер 84-летний мужчина. Пенсионеру стало плохо на пути из неподконтрольной правительству Украины территории.

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