Медики пытались ее реанимировать, но женщину спасти не удалось.

Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский заявил, что на КПВВ Майорск в Донецкой области умерла гражданка Украины. Об этом Лисянский сообщил у себя на фейсбуке.

«Только, что мне сообщили, что в 16.05 на КПВВ Майорск умерла женщина 1953 г.р., гражданка Украины», - написал он.

Женщина переходила КПВВ, в 15.30 ей стало плохо, она потеряла сознание, медики из бригады скорой помощи, пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но женщину спасти не удалось.

Напомним, 21 января на КПВВ "Станица Луганская" умер 84-летний мужчина. Пенсионеру стало плохо на пути из неподконтрольной правительству Украины территории.