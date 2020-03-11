Первые 20 тонн батареек поехали на переработку в Румынию

Сегодня, 11 марта первые 20 тонн батареек из Украины отправились на переработку на завод GreenWEEE в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба общественной организации «Батарейки, сдавайтесь!».

Для отправки активисты загрузили один миллион батареек в 80 бочек. По данным организаторов, от безвозвратного загрязнения этой отправкой удалось спасти 1600 гектаров земли (примерно 2000 футбольных полей).

В организации отметили, что до сих пор ни одна из батареек, которые собирались в Украине, не доходила до реальной переработки. В лучшем случае, они оставались на складах, в худшем - выбрасывались в землю, загрязняя природу.

Отмечается, что средства на переработку первых 20 тонн удалось собрать благодаря пилотному проекту по модели расширенной ответственности производителя в торговых сетях «Эпицентр» и «Новая линия», который стартовал в декабре 2019 года. Теперь переработка всех батареек, собранных в этих сетях, финансируется импортерами батареек и сетью по продажам новых батареек (.

Остальную часть средств на переработку обеспечили ответственные компании и организации, которые в последние 8 лет собирали батарейки у себя в магазинах, в офисах, у людей. Лицензионный подрядчик, который обеспечивает отправку - ООО «Экологические инвестиции».

«Ежегодно в Украину ввозят 3250 тонн батареек, только по статистике белого импорта. Это означает, что сегодняшняя отправка - около 0.5% всех батареек, которые выбрасываются в нашей стране каждый год»,- сказано в сообщении.

Чтобы решить проблему загрязнения батареек системно на уровне страны, народные депутаты должны безотлагательно проголосовать за закон Украины об отходах, который регистрирован в Раде по номеру 2207-1. Организация «Батарейки, сдавайтесь!» также присоединилась к его разработке.

Напомним, 3 февраля коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" подписало договор, согласно которому на утилизацию в Румынию направят 70 тонн батареек. Тендер на вывоз батареек выиграла компания "Экологические инвестиции". Стоимость услуг - 3,146 млн гривен.

В Украине нет ни одного предприятия, которое надлежащим образом может утилизировать и перерабатывать батарейки.