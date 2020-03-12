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Из-за карантина пробное ВНО перенесли на 4 и 11 апреля

Участникам пробного ВНО пришлют новые приглашения. 

Из-за карантина пробное ВНО перенесли на 4 и 11 апреля
Фото: testportal.gov.ua

Проведение пробного независимого оценивания перенесли в связи с введением в Украине карантина из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-центр Министерства образования и науки.

По данным министерства, пробное ВНО было перенесено на 4 и 11 апреля 2020 года. Даты определение результатов пробного тестирования пока неизвестны.

"Пробное тестирование с украинского языка и литературы вместо 21 марта состоится 4 апреля. Тестирование по другим предметам вместо 28 марта - 11 апреля. Даты определения результатов будут известны до 14 марта", - сказано в сообщении Минобразования. 

Участникам пробного ВНО пришлют новые приглашения-пропуска с актуальными датами.

Напомним, в связи с объявленным карантином, КГГА поручила департаменту образования и науки организовать дистанционное обучение школьников и студентов.

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