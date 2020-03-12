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​Кернес отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадах

"Куда родителям деть своих детей, совершенно непонятно".

​Кернес отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадах
Геннадій Кернес
Фото: facebook/Геннадий Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался выполнять решение Кабинета министров о карантине в школах и детсадах.

"Причина первая – за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах. Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина, совершенно непонятно, и для многих из них это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы - с 23-го по 29-е марта", - говорится в заявлении Кернеса.

В то же время в средних и старших классах будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе.

Решение о запрете массовых мероприятий Кернес поддержал. С 12 марта и три ближайшие недели в Харькове будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Спортивные мероприятия переносятся, а для неспортивных вводится ограничение на количество участников до 60 человек.

Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер призвал Кернеса выполнить решение Кабмина о карантине.

"Хочу обратиться к представителям городской власти с требованием ответственно относиться к здоровью харьковчан. Примите во внимание постановление Кабмина и выполните распоряжение МОН", - говорится в фейсбуке Кучера.

Напомним, что объявленный правительством карантин предусматривает запрет посещения всех учебных заведений - от дошкольных до последипломных - независимо от формы собственности и сферы управления.

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