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Вокзалы обеспечены масками и респираторами, дезинфекция проводится ежечасно, - Криклий

Дезинфекцию проводят в пассажирских вагонах.

Вокзалы обеспечены масками и респираторами, дезинфекция проводится ежечасно, - Криклий
Фото: mtu.gov.ua

Железнодорожные вокзалы обеспечены масками и респираторами. Дезинфекция проводится ежечасно. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге, передает "Интерфакс-Украина". 

"В местах концентрации граждан ежечасно проводится дезинфекция. Также мы осуществляем дезинфекционные меры в пассажирских вагонах. Станции "Укрзализныци" обеспечены всем необходимым - масками, респираторами, гигиеническими средствами", - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что киевский метрополитен дезинфицирует вагоны каждый раз после завершения цикла рейса в одну сторону. Также в столичной подземке проводят дезинфекцию ступенек и возвышений.

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