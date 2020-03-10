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Цены на ж/д билеты будут повышать после улучшения качества услуг, - Криклий

Сначала вырастут цены на грузоперевозки.

Цены на ж/д билеты будут повышать после улучшения качества услуг, - Криклий
Фото: mtu.gov.ua

Стоимость билетов на железнодорожные пассажирские перевозки будут поднимать после повышения качества услуг. Сначала вырастут цены на грузоперевозки. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала «1+1».

«Подорожания билетов не будет, потому что в первую очередь мы говорим о приближении тарифов для грузоперевозок. Руда, зерно ранее были в разной стоимости, а теперь должны приблизиться к одному тарифу, потому что они одинаково изнашивают инфраструктуру. Что касается пассажиров, то сначала повышаем качество – потом повышаем стоимость», - отметил министр.

Напомним, ранее "УЗ" сообщала, что с 1 марта 2020 года в Украине выросли тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге. "Повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+. 

Однако позже "Укрзализныця" опровергла ежемесячное повышение цен.

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