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Минцифры подписало меморандум с Datagroup

Министьерство планирует реализовать пилотный проект по безопасному Wi-Fi в школах.

Минцифры подписало меморандум с Datagroup
Фото: Макс Требухов

Министерство цифровой трансформации и оператор фиксированной связи Data Group подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом Минцифры сообщило у себя на фейсбуке. 

Ведомства договорились сотрудничать в следующих направлениях:

  • стимулирование создания условий для реализации цифровых прав граждан;
  • стимулирование распространения среди предпринимателей технологических решений для эффективной защиты информации и киберзащиты;
  • обмен опытом эффективного развития относительно информационно-телекоммуникационных систем.

«Также планах - совместно реализовать пилотный проект по безопасному Wi-Fi в школах, который позволит контролировать и фильтровать интернет-трафик», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Кабинет министров постановил ввести новую должность руководителя цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO)во всех государственных органах власти. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министерство уже готовит систему подбора менеджеров, обучение, адаптацию и систему KPI.

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