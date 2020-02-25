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Минцифры анонсировало онлайн-платформу для малого и среднего бизнеса "Дія.Бизнес"

На платформе можно будет посмотреть каталог бизнес-идей, перечень нужных документов и сервисов. 

Минцифры анонсировало онлайн-платформу для малого и среднего бизнеса "Дія.Бизнес"
Фото: Макс Требухов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что 28 февраля Минцифры, его партнеры из Mastercard и Минэкономики представят онлайн-платформу для предпринимателей малого и среднего бизнеса «Дія.Бизнес». Об этом министр написал у себя на фейсбуке. 

По его словам, впервые в истории Украины каждый предприниматель получит доступ к единому госпорталу, где можно посмотреть:

  • каталог бизнес-идей с удобными шаблонами;
  • перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса;
  • кейсы, справочник от ведущих компаний Украины;
  • перечень сервисов и программ поддержки на одной веб-странице.

Кроме того, впоследствии на платформе появится возможность консультаций со специалистами с помощью видеомесенджера. Предприниматели смогут получать консультации по систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж.

«Мы трансформируем не только государственные услуги, цифровые навыки украинцев, но и бизнес. Мы взяли на себя ответственность вместе с Министерством экономики помогать развиваться украинскому предпринимателю», - отметил Федеров. 

По его словам, правительство взяло на себя смелость сделать это не хуже, чем услуги и проекты частного сектора. 

"Я много времени уделил изучению успешного опыта развития Дубае. Мне понравился подход менеджмента Эмиратов - «Каждый проект мы решили делать лучше, чем это сможет делать бизнес»", - добавил министр. 

Он также напомнил, что правительство также запустило образовательную платформу по развитию цифровых навыков.

Напомним, 14 февраля Министерство цифровой трансформации и Министерство юстиции запустили в Киеве онлайн-сервис "е-Малятко". С его помощью можно оформить документы после рождения ребенка с помощью смартфона. В скором времени "е-Малятко" станет доступным в приложении "Дія" и с помощью электронной подписи можно будет оформить все необходимые документы. До конца этого месяца "е-Малятко" запустят в Ровно, Львове, Мариуполе, Запорожье и Одессе.

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