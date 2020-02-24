Для киевлян-пенсионеров проведут курс по использованию е-сервисов

Одна лекция уже была проведена для участников благотворительного фонда "Жизнелюб".

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров анонсировал курс для киевлян-пенсионеров по использованию электронных сервисов города. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

«Льготные категории киевлян - активные пользователи городских smart-сервисов. Они хотят научиться более эффективно использовать инновационные инструменты. Поэтому мы разработаем программу и организуем соответствующий курс, чтобы киевляне пожилого возраста могли научиться пользоваться электронной сервисами», - отметил Назаров.

Он уже провел одну лекцию для пенсионеров из Благотворительного фонда «Жизнелюб» на тему использования банковской карты «Карточка киевлянина» и е-сервисов.

«Картой киевлянина пользуются почти 800 тыс. человек. Из них 680 тыс. - это льготные категории населения. Остальные владельцы, кроме банковского функционала могут использовать «Карту киевлянина» как е-билет. На нее можно покупать поездки, валидировать в транспорте как Kyiv Smart Card. Каждый день картой в транспорте пользуются около 400 тыс. раз», - рассказал Назаров.

По его словам, карта многофункциональная и является ключом к различным электронным сервисам столицы. Через «Личный кабинет киевлянина» можно авторизоваться и оплатить услуги ЖКХ онлайн, зарегистрировать ребенка в очередь в детсад, внести любимца в Реестр домашних животных, воспользоваться сервисами электронной демократии - Онлайн петиции и Общественный бюджет.

Кроме того, карта дает владельцам возможность получить скидки в торговых сетях. Киевляне могут приобрести продукцию ООО «Киевхлеб» со скидкой в 20-70%, лекарства КП «Фармация» по специальным ценам и получают скидки в сетях «Сильпо» и «Новус». Муниципальные музеи и театры также предоставляют скидки на входные билеты при наличии «Карточки киевлянина».

В КГГА отметили, что во время лекции, слушатели активно задавали вопросы о возможностях карты. В результате участники пришли к выводу о необходимости проведения обучения пользования электронной сервисами для киевлян.

Напомним, в Киеве с 1 апреля 2020 года заработает единый электронный билет в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта.

Е-билетом можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке. Новая линейка проездных билетов предусматривает фиксированное количество поездок на всех видах общественного транспорта в течение месяца в зависимости от потребностей пассажира. Тариф остается на уровне 8 гривен за одну поездку.

Будут действовать проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц стоимостью 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 гривен соответственно.