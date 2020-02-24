За прошедшую неделю в Киеве вдвое увеличились количество обращений по домашнему насилию, - КГГА

Больше всего обращений поступило в Днепровском районе.

На прошлой неделе в Киеве зафиксировано более 600 обращений по домашнему насилию. Об этом сообщила заместительница главы КГГА Марина Хонда, передает пресс-центр Горадминистрации.

«Согласно сводной информации от полиции, районных социальных служб и Киевского городского центра работы с женщинами, за прошедшую неделю зафиксировано 647 обращений относительно домашнего насилия. Если сравнивать эту цифру с предыдущей неделей, то количество обращений выросло почти вдвое. Больше всего обращений поступило в Днепровском районе - 65. Меньше всего - в Печерском - 11», - отметила Хонда.

Она добавила, что в течение этого периода Киевский центр работы с женщинами получил 107 обращений относительно домашнего насилия. Из них от женщин поступило – 95 заявлений, а от мужчин - 12. Также в Киеве зафиксировано 4 случая домашнего насилия над детьми. Одного обидчика направлено для прохождения коррекционных программ.

Работники полиции зафиксировали 467 обращений относительно домашнего насилия. В результате правоохранители вынесли 78 срочных запретительных предписаний, запрещающих обидчику приближаться к пострадавшему лицу или находиться в одном месте на срок до 10 суток.

Напомним, в Украине запустилась в тестовом режиме горячая линия по предупреждению домашнего насилия. Позвонить на неё можно по номеру 1547.

В ноябре 2019 года суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие. 33-летнего мужчину, который систематически издевался над женой, арестовали на три месяца.

В октябре полиция анонсировала запуск групп реагирования на домашнее насилие по всей Украине. Также будет создана общенациональная база данных.