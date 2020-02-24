"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
В Италии заявили о третьей жертве коронавируса
В Италии заявили о третьей жертве коронавируса
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
Нові Санжари — це лише початок
Нові Санжари — це лише початок
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве на Троещине взорвали отделение банка, но банкомат вскрыть не смогли

Пострадавших в результате взрыва нет.

В Киеве на Троещине взорвали отделение банка, но банкомат вскрыть не смогли
Фото: Информатор

В ночь на 24 февраля в Киеве в отделении Таскомбанка на проспекте Владимира Маяковского, 26 прогремел взрыв.

Об этом сообщает "Информатор".

Жители соседних домов, которые находятся неподалеку, рассказали, что слышали громкий хлопок, но где именно он произошел - не было ясно. Лишь спустя полтора часа выяснилось, что эпицентр взрыва находится в отделении Таскомбанка.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Предварительно, целью преступников был банкомат, но сейф остался целым.

Напомним, 18 февраля около трех часов ночи в Запорожье взорвали отделение Укрсиббанка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также