В ночь на 24 февраля в Киеве в отделении Таскомбанка на проспекте Владимира Маяковского, 26 прогремел взрыв.

Об этом сообщает "Информатор".

Жители соседних домов, которые находятся неподалеку, рассказали, что слышали громкий хлопок, но где именно он произошел - не было ясно. Лишь спустя полтора часа выяснилось, что эпицентр взрыва находится в отделении Таскомбанка.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Предварительно, целью преступников был банкомат, но сейф остался целым.

Напомним, 18 февраля около трех часов ночи в Запорожье взорвали отделение Укрсиббанка.