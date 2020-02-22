В райцентре на юге Украины произошел взрыв на АЗС, пострадали два человека

Одного госпитализировали, второй отказался, несмотря на ожоги.

Фото: facebook.com / Сергій Чорний

В поселке Великая Александровка (Херсонская область) около 11:20 в субботу произошел взрыв на автозаправочной станции.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Главного управления ГосЧС Украины в Херсонской области Сергей Черный.

Взорвалась емкость объемом 10 куб. м с парами газа и масла без последующего горения. Спасательные подразделения, прибывшие по вызову, охладили ее водой.

Фото: facebook.com / Сергій Чорний

При взрыве пострадали два сотрудника АЗС.

Один из них, 34-летний мужчина, был доставлен скорой в Великоалександровскую центральную районную больницу с ожогами лица и рук 3-й степени, другой получил легкие ожоги лица и рук 2-й степени, но от госпитализации отказался.

Станция находится на безопасном расстоянии от жилых домов. Жители населенного пункта не пострадали.

Напомним, в августе 2019 года в Запорожье во время заправки автомобиля взорвался газовый баллон. Водитель грузовика был госпитализирован с ожогами.

В июне того же года на АЗС в Бобровице (Черниговская область) взорвалась газовая емкость объемом 5 кубометров. Там пострадавших не было.