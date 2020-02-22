"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
Валерія Лутковська: «Я вела прямі переговори з представниками ОРДЛО»
Валерія Лутковська: «Я вела прямі переговори з представниками ОРДЛО»
В Черниговской области фермер самовольно занял земучастки с памятниками археологии
В Черниговской области фермер самовольно занял земучастки с памятниками археологии
Главаря украинской мафии в США приговорили к 16,5 года тюрьмы
Главаря украинской мафии в США приговорили к 16,5 года тюрьмы
Новая эра
Новая эра
Турецкая Onur выиграла тендер на строительство нового моста в Запорожье
Турецкая Onur выиграла тендер на строительство нового моста в Запорожье
Вагон поезда "Киев-Москва" отцепили в Брянске из-за ложного подозрения на коронавирус у пассажирки (обновлено)
Вагон поезда "Киев-Москва" отцепили в Брянске из-за ложного подозрения на коронавирус у пассажирки (обновлено)
Нові Санжари — це лише початок
Нові Санжари — це лише початок
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В райцентре на юге Украины произошел взрыв на АЗС, пострадали два человека

Одного госпитализировали, второй отказался, несмотря на ожоги.

Фото: facebook.com / Сергій Чорний

В поселке Великая Александровка (Херсонская область) около 11:20 в субботу произошел взрыв на автозаправочной станции.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Главного управления ГосЧС Украины в Херсонской области Сергей Черный.

Взорвалась емкость объемом 10 куб. м с парами газа и масла без последующего горения. Спасательные подразделения, прибывшие по вызову, охладили ее водой.

Фото: facebook.com / Сергій Чорний

При взрыве пострадали два сотрудника АЗС.

Один из них, 34-летний мужчина, был доставлен скорой в Великоалександровскую центральную районную больницу с ожогами лица и рук 3-й степени, другой получил легкие ожоги лица и рук 2-й степени, но от госпитализации отказался.

Станция находится на безопасном расстоянии от жилых домов. Жители населенного пункта не пострадали.

Напомним, в августе 2019 года в Запорожье во время заправки автомобиля взорвался газовый баллон. Водитель грузовика был госпитализирован с ожогами.

В июне того же года на АЗС в Бобровице (Черниговская область) взорвалась газовая емкость объемом 5 кубометров. Там пострадавших не было.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также