В райцентре на юге Украины произошел взрыв на АЗС, пострадали два человека

В поселке Великая Александровка (Херсонская область) около 11:20 в субботу произошел взрыв на автозаправочной станции.
Об этом сообщил в фейсбуке начальник Главного управления ГосЧС Украины в Херсонской области Сергей Черный.
Взорвалась емкость объемом 10 куб. м с парами газа и масла без последующего горения. Спасательные подразделения, прибывшие по вызову, охладили ее водой.
При взрыве пострадали два сотрудника АЗС.
Один из них, 34-летний мужчина, был доставлен скорой в Великоалександровскую центральную районную больницу с ожогами лица и рук 3-й степени, другой получил легкие ожоги лица и рук 2-й степени, но от госпитализации отказался.
Станция находится на безопасном расстоянии от жилых домов. Жители населенного пункта не пострадали.
Напомним, в августе 2019 года в Запорожье во время заправки автомобиля взорвался газовый баллон. Водитель грузовика был госпитализирован с ожогами.
В июне того же года на АЗС в Бобровице (Черниговская область) взорвалась газовая емкость объемом 5 кубометров. Там пострадавших не было.