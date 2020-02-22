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Через границу с Румынией на носилках пытались перенести 146 ящиков сигарет стоимостью 2,5 млн грн

Одного из контрабандистов задержали.

Через границу с Румынией на носилках пытались перенести 146 ящиков сигарет стоимостью 2,5 млн грн
Фото: https://dpsu.gov.ua/

Пограничники Черновицкой области обнаружили рекордную в этом году партию контрабандных сигарет. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

"Группу молодых людей, которые шли с носилками в сторону границы, обнаружил пограничный наряд отдела "Красноильск". С появлением пограничников мужчины начали бежать. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили", - говорится в сообщении.

В ходе преследования с помощью служебной собаки удалось выйти на след одного из беглецов. Жителя Красноильска задержали около полуночи 22 февраля.

На прилегающей к границе территории пограничники обнаружили более 50 пакетов с сигаретами различных марок, в которых находились 146 ящиков подакцизного товара стоимостью примерно 2 - 2,5 миллиона гривен.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанного к перемещению контрабандных сигарет и ищут других лиц, являющихся его сообщниками.

Задержанному инкриминируют попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законным требованиям представителей Госпогранслужбы.

Напомним, на границе с Польшей таможенники в авто с дипломатическими номерами нашли 150 000 пачек сигарет. Стоимость контрабанды превышает 3 млн гривен. 

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