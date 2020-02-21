Самолет SkyUp, который эвакуировал украинцев из Уханя, 23 февраля повезет туристов в Хургаду

Самолет авиакомпании SkyUp, который совершил эвакуацию украинских граждан из Уханя, уже на следующей неделе совершит рейс в Египет.

Об этом информирует пресс-служба компании.

"21 февраля еще проводятся технические работы по замене фильтров. 22 февраля самолет перегоняют на базу в Борисполь, где его подготовят к регулярному рейсу. 23 февраля самолет отправится из Киева в Хургаду", - говорится в сообщении.

Отвечая на вопросы по дезинфекции самолета SkyUp Airlines после Уханя, в компании заверили, что самолет, выполнивший спецрейс PQ7301/7302, проходит все необходимые санитарно-эпидемиологические и технические мероприятия по полной дезинфекции.

Сейчас самолет разместили на отдельной изолированной стоянке международного аэропорта "Харьков". Сразу после паспортного контроля и таможенных формальностей началась дезинфекция самолета. Процедуру выполняли специалисты отделения дезинфектологии ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

"Что сделали с предметами повторного использования? Пледы, спасательные жилеты, шторки иллюминаторов, инструкции по безопасности, расходные материалы для подачи пищи и напитков - отправили на утилизацию. Подголовники на сиденьях и рекламные буклеты сняли с самолета еще во время его подготовки к спецрейса. Место стоянки и трап также дезинфицировали", - говорится в сообщении.

В авиакомпании подчеркнули, что безопасность эксплуатации самолета подтвердил заведующий отделом инфекционного контроля Центра общественного здоровья Александр Мацьков.

Следующий шаг - замена фильтров.

"По рекомендации Boeing, мы заменим НЕРА-фильтр на борту. Он выполняет функцию очистителя и способен очищать воздух от мельчайших частиц диаметром до 0,3 мкм. Также по собственной инициативе мы заменим фильтры в салоне, которые защищают температурные сенсоры", - добавили в SkyUp Airlines.

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из Китая приземлился около 11:55 20 февраля в Харькове. В Минздраве заявили, что во время полета и посадки самолета ни у одного из пассажиров и членов экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний.