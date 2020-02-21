Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов потерь среди военнослужащих не было.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Шесть обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Красногоровки - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин; возле Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского - из 82-мм миномета - 21 мина; в районе населенного пункта Новотроицкое - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Песков - из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" противник совершил четыре обстрела: рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины и 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Луганского - из миномета калибра 120 мм - 5 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем; вблизи Травневого - из 82 мм миномета - 2 мины, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; в районе населенного пункта Новотошковское - из миномета калибра 82 мм - 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Напомним, по состоянию на утро сегодня в зоне ООС боевики устроили четыре обстрела из запрещенных минометов.