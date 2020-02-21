Из 900 учеников не явились на занятия почти 400.

В единственную в Новых Санжарах школу не пришла почти половина учеников.

Об том рассказал директор школы Николай Решетило, передает "Суспільне.UA".

По его словам, родители не пустили детей на уроки из-за размещения в местном санатории эвакуированных из Китая украинцев.

Директор уточнил, что из 900 учеников не явились на занятия почти 400.

Сейчас в Новых Санжарах обстановка спокойная. Дороги разблокированы, протестующих нет.

Напомним, с ночи 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных украинцев в медицинском центре Национальной гвардии. После 18:00 правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, но те не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжились, а автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека. Его задержали на 72 часа.