У берегов Нигерии пираты захватили судно, среди экипажа есть украинец

20 февраля у берегов Нигерии пираты захватили судно под флагом Либерии, среди членов экипажа есть украинец. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".

"Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelopе (флаг Либерии), которое произошло на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачены и вывезены в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", - отметил он.

Погорельцев также сообщил, что компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа.

"Переговорами будут заниматься профессиональные «переговорщики». Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем. С родственниками украинского моряка установлен контакт", - добавил он.

Директор департамента заверил, что дело находится на контроле Посольства Украины в Греции и Департамента консульской службы МИДа.

Напомним, в конце декабря в Камеруне вооруженные пираты атаковали греческий нефтяной танкер Happy Lady и похитили восьмерых из 28 членов экипажа. Среди похищенных - один украинец, пять греков и два филиппинца.