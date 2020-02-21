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У берегов Нигерии пираты захватили судно, среди экипажа есть украинец

Компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа.

У берегов Нигерии пираты захватили судно, среди экипажа есть украинец
судно Alpine Penelopе
Фото: vesselfinder

20 февраля у берегов Нигерии пираты захватили судно под флагом Либерии, среди членов экипажа есть украинец. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".

"Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelopе (флаг Либерии), которое произошло на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачены и вывезены в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", - отметил он.

Погорельцев также сообщил, что компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа.

 "Переговорами будут заниматься профессиональные «переговорщики». Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем. С родственниками украинского моряка установлен контакт", - добавил он.

Директор департамента заверил, что дело находится на контроле Посольства Украины в Греции и Департамента консульской службы МИДа.

Напомним, в конце декабря в Камеруне вооруженные пираты атаковали греческий нефтяной танкер Happy Lady и похитили восьмерых из 28 членов экипажа. Среди похищенных - один украинец, пять греков и два филиппинца.

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