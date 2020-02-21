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В Одессе 12-летний мальчик угнал машину и уснул в ней

Ребенок уже не первый раз попадает в поле зрения полиции.

В Одессе ночью 12-летний парень завел легковой автомобиль "Nissan", припаркованный возле одного из домов на улице Святослава Рихтера, и поехал кататься.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Сообщается, что сотрудники Малиновского отдела полиции разыскали машину за пять кварталов от места угона. Покатавшись, подросток припарковал легковушку за гаражами и уснул в ней.

29-летний владелец автомобиля рассказал правоохранителям, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть.

"Парень не первый раз попадает в поле зрения полицейских. Он является фигурантом в нескольких уголовных производствах, начатых по фактам совершенных на территории Одессы краж. А теперь стал еще и фигурантом дела об угоне автомобиля", - рассказал начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.289 Уголовного кодекса. В полиции также сообщили, что поскольку подросток несовершеннолетний и не может нести уголовную ответственность, решается вопрос о принятии в отношении него "принудительных мер воспитательного характера".

Напомним, МВД и Нацполиция намерены ужесточить сроки для угонщиков автомобилей.

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