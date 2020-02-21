В Черниговской области фермер самовольно занял земучастки с памятниками археологии

Черниговская местная прокуратура подала в суд на фермера, который самовольно занял и земельные участки с памятниками археологии общей стоимостью более 2 млрд грн. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры Черниговской области.

"Прокуратура обратилась в суд с иском о возврате в собственность государства самовольно занятых земельных участков с объектами культурного наследия стоимостью более 2 млрд. грн. Указанные земли расположены в пределах памятников археологии местного значения - поселений "Курганка", "Выгоры", "Зайцы-1" и "Зайцы-2", - сказано в сообщении.

Фермерское хозяйство самовольно заняло 46 гектаров земли с памятниками археологии для выращивания кукурузы и озимой пшеницы.

Сейчас иск прокуратуры на рассмотрении суда Черниговской области. Правоохранители требуют от фермера вернуть эти земли в собственность государства.

Напомним, в августе 2019 года в Кировоградской области во время реконструкции дороги в Николаев раскопали курган эпохи бронзы. Местные археологи отметили, что находка очень ценная, ведь этот курган - захоронение современников библейского Моисея.