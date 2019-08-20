Сейчас на месте работают археологи.

В Кировоградской области во время реконструкции дороги на Николаев раскопали курган эпохи бронзы.

Об этом сообщается на сайте Службы автомобильных дорог области.

"На нескольких участках дороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев, в пределах Кировоградской области, ведутся ремонтные работы. В ходе реконструкции дорожного полотна на участке вблизи села Златополь был обнаружен древний неисследованный курган бронзовой эпохи. Чтобы не уничтожить историко-культурный памятник, Служба автодорог заложила в проект реконструкции средства на проведение раскопок", - говорится в сообщении.

Местные археологи уверяют, что находка очень ценная, ведь этот курган - захоронение современников библейского Моисея.

"Найденные под толщами земли гранитные скульптуры - бабы - перед погребальной камерой, являются древнейшим на территории Украины примером монументальной скульптуры, это одно из первых антропоморфных изображений", - уверяет руководитель экспедиции Николай Тупчиенко.

Отмечается, что кроме каменных глыб, были найдены человеческие скелеты, кувшин, а также другие предметы быта, которые будут изучены позже.

Фото: kr.ukravtodor.gov.ua

Исследователи предполагают, что человеческие останки принадлежат представителям ямной культуры, которые были скотоводами, и в свое время вытеснили из этих степей киммерийцев и скифов.

Фото: kr.ukravtodor.gov.ua

Напомним, ранее в Полтавской области при раскопках нашли скифское золото и оружие.

В конце июля 2019 года в Житомирской области, возле села Шумск нашли массовое захоронение жестоко убитых жертв большевистского террора. Обнаружено около 170 убитых, среди которых, вероятно 120 детей, остальные – женщины и пожилые мужчины. У всех обнаружены повреждения костей от рубящего и колющего оружия.