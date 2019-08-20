Суд отправил владельца одесской гостиницы "Токио Стар" в СИЗО без права залога

Киевский районный суд Одессы отправил в СИЗО владельца сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадима Черного на два месяца без права выйти под залог.

Об этом сообщает "Думская".

Судья Вадим Иванчук отказал главному раввину юга Украины Авроому Вольфу, который готов был взять подозреваемого на поруки.

Адвокаты Черного намерены обжаловать определение Иванчука в апелляции.

Сам бизнесменпосле того, как на него надели наручники, назвал решение суда "политическим заказом".

"Все слышали политический заказ, и сегодня судья его выполнил. Все допросы показывают, что в гостинице сработали все возможные средства защиты, а работники выводили людей и боролись с огнем", - заявил он.

Напомним, жертвами пожара в гостинице "Токио Стар", произошедшего в ночь на 17 августа, стали девять человек, еще десять человек пострадали. Это была одна из самых больших и в то же время одна из самых дешевых гостиниц в Одессе. Самый дешевый номер "без окна" в нем стоил от 390 грн в сутки.

Основная версия пожара в Одессе - короткое замыкание в электрощитовой.

Владелец отмеля заявил одесским СМИ, что готов нести полную ответственность за случившееся, если будет установлена его вина. В то же время он заверил, что пожарная сигнализация в гостинице была исправной и во время пожара спринклеры сработали. По его словам, персонал гостиницы организованно вывел гостей - "кроме тех, кто не отвечал ни на дикий стук в дверь, ни на сигнализацию".

Кроме Черного, по делу о пожаре задержаны еще три человека.