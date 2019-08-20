Минздрав намерен внедрить новую модель интернатуры

Проект предлагает увеличить продолжительность интернатуры до трех лет для всех специальностей, кроме общей стоматологии.

Министерство здравоохранения Украины намерено с 2020 года изменить подход к подготовке врачей и внедрить новую модель интернатуры. Об этом свидетельствует соответствующий проект приказа "Об утверждении Положения об интернатуре", обнародованный на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

Проект приказа предлагает увеличить продолжительность до трех лет для всех специальностей, кроме общей стоматологии (один год). На данный момент студенты-медики проходят интернатуру в течение одного-трех лет в зависимости от специальности.

Также планируется, что после интернатуры врачи будут проходить резидентуру, длительность которой будет зависеть от сложности специализации.

«Сейчас есть существенная разница между количеством лет подготовки врачей в Украине и в мире. Например, в США подготовка врача акушера-гинеколога длится 12 лет, в то время как в Украине – 9. Это является нерелевантным опытом и исключает конкуренцию украинских специалистов на мировом уровне», - сказано в сообщении Минздрава.

Новая модель предусматривает сокращение количества специальностей, по которым будет осуществляться набор в интернатуру, - с 34 до 13 (акушерство и гинекология, анестезиология и интенсивная терапия, внутренние болезни, общая практика семейная медицина, общая стоматология, медицина неотложных состояний, педиатрия, психиатрия, отоларингология, офтальмология, радиологическая онкология и ядерная медицина, радиология, хирургия).

Минздрав также предлагает ввести распределение по электронному реестру по результатам Единого государственного квалификационного экзамена. Для студентов, которые сдают только лицензионный экзамен "Крок 2", рейтинговым показателем будет результат сдачи этого экзамена. Однако форма обучения студентов не будет влиять на распределение.

Планируется, что проходить интернатуру студент сможет только в учреждениях, которые будут отвечать утвержденным Минздравом требованиям к базам стажировки, то есть иметь хорошую материально-техническую базу и достаточный пациентопоток.

После прохождения интернатуры, студенты должны будут пройти интегрированный экзамен "Крок-3" по своей специальности. Допуском к «Кроку» будет объективный структурированный клинический экзамен (ОСКИ).

Напомним, в Украине создали первый в стране центр, который будет содействовать развитию медсестринства.

Центр будет заниматься увеличением практической подготовки на додипломном этапе образования, высшим образованием и ученой степенью по специальности «Медсестринство».

Также в обязанности центра войдет повышение квалификации медсестер и медбратьев, усиление роли этой профессии из-за расширения полномочий, кроме того, будет введена сертификация, которая поможет расширить полномочия этой профессии.