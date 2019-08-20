Пятилетка сдерживания. Итоги пяти лет правления митрополита Онуфрия в УПЦ МП
Пятилетка сдерживания. Итоги пяти лет правления митрополита Онуфрия в УПЦ МП
В ДТП под Киевом погиб сотрудник полиции и 7-летняя девочка
В ДТП под Киевом погиб сотрудник полиции и 7-летняя девочка
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
"Слуга народа" с пониманием отнеслась к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки
"Слуга народа" с пониманием отнеслась к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района
Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района
В центре Киева внедорожник влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие (обновлено)
В центре Киева внедорожник влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие (обновлено)
Гройсман предложил бывшего топ-менеджера Новинского на пост главы "Укроборонпрома"
Гройсман предложил бывшего топ-менеджера Новинского на пост главы "Укроборонпрома"
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
ГлавнаяОбществоЖизнь

Зеленский уволил главу Черкасской райадминистрации и 11 глав в области

Их работа прекращена в связи с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины.

Зеленский уволил главу Черкасской райадминистрации и 11 глав в области
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черкасской районной государственной администрации и 12 голов в области. Об этом свидетельствует распоряжение президента №275 от 19 августа и соответствующих.

«Освободить Яриша Анатолия Анатольевича с должности председателя Черкасской районной государственной администрации Черкасской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины», - отмечается в тексте указа.

Кроме того, уволено таких чиновников:

  • Л.Денисюк с должности главы Христиновской РГА Черкасской области;
  • Е.Данченка с должности председателя Уманской РГА Черкасской области;
  • В.Любомскую с должности главы Тальневской РГА Черкасской области;
  • В.Павличука с должности главы Лисянской РГА Черкасской области;
  • В.Клименко с должности главы Маньковской РГА Черкасской области;
  • В.Клименко с должности главы Корсунь-Шевченковской РГА Черкасской области;
  • О.Николенко с должности главы Катеринопольской РГА Черкасской области;
  • Д.Шелеста с должности главы Каневской РГА Черкасской области;
  • С.Бойко с должности главы Жашковской РГА Черкасской области;
  • И.Гайдая с должности главы Драбовской РГА Черкасской области;
  • В.Скринника с должности главы Городищенского РГА Черкасской области.

Напомним, вчера Зеленский уволил также врио председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслава Боня, которому ранее предлагал написать заявление. Его причина увольнения не указана.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также