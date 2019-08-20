Зеленский уволил главу Черкасской райадминистрации и 11 глав в области

Их работа прекращена в связи с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черкасской районной государственной администрации и 12 голов в области. Об этом свидетельствует распоряжение президента №275 от 19 августа и соответствующих.

«Освободить Яриша Анатолия Анатольевича с должности председателя Черкасской районной государственной администрации Черкасской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины», - отмечается в тексте указа.

Кроме того, уволено таких чиновников:

Л.Денисюк с должности главы Христиновской РГА Черкасской области;

Е.Данченка с должности председателя Уманской РГА Черкасской области;

В.Любомскую с должности главы Тальневской РГА Черкасской области;

В.Павличука с должности главы Лисянской РГА Черкасской области;

В.Клименко с должности главы Маньковской РГА Черкасской области;

В.Клименко с должности главы Корсунь-Шевченковской РГА Черкасской области;

О.Николенко с должности главы Катеринопольской РГА Черкасской области;

Д.Шелеста с должности главы Каневской РГА Черкасской области;

С.Бойко с должности главы Жашковской РГА Черкасской области;

И.Гайдая с должности главы Драбовской РГА Черкасской области;

В.Скринника с должности главы Городищенского РГА Черкасской области.

Напомним, вчера Зеленский уволил также врио председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслава Боня, которому ранее предлагал написать заявление. Его причина увольнения не указана.