Зеленский уволил главу Черкасской райадминистрации и 11 глав в области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черкасской районной государственной администрации и 12 голов в области. Об этом свидетельствует распоряжение президента №275 от 19 августа и соответствующих.
«Освободить Яриша Анатолия Анатольевича с должности председателя Черкасской районной государственной администрации Черкасской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины», - отмечается в тексте указа.
Кроме того, уволено таких чиновников:
- Л.Денисюк с должности главы Христиновской РГА Черкасской области;
- Е.Данченка с должности председателя Уманской РГА Черкасской области;
- В.Любомскую с должности главы Тальневской РГА Черкасской области;
- В.Павличука с должности главы Лисянской РГА Черкасской области;
- В.Клименко с должности главы Маньковской РГА Черкасской области;
- В.Клименко с должности главы Корсунь-Шевченковской РГА Черкасской области;
- О.Николенко с должности главы Катеринопольской РГА Черкасской области;
- Д.Шелеста с должности главы Каневской РГА Черкасской области;
- С.Бойко с должности главы Жашковской РГА Черкасской области;
- И.Гайдая с должности главы Драбовской РГА Черкасской области;
- В.Скринника с должности главы Городищенского РГА Черкасской области.
Напомним, вчера Зеленский уволил также врио председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслава Боня, которому ранее предлагал написать заявление. Его причина увольнения не указана.