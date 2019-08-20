Подавляющее большинство украинцев считают, что программирование даст ребенку конкурентные преимущества в будущем, - социологи

Уже сегодня детей нужно готовить к специфике рынка труда и формировать их будущую конкурентоспособность за счет приоритетных навыков и компетенций.

Большинство украинцев (79,8%) согласны с утверждением о том, что знание основ программирования обеспечит ребенку конкурентное преимущество в будущей профессиональной жизни. Лишь 12,6% не согласны с этим. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Раннее программирование как составляющая современного образования", проведенного Институтом Горшенина совместно с группой компаний "Эверест".

«Если опираться на прогрессивные западные исследования, то следует учитывать, что потребность в специалистах, владеющих основами программирования и ИКТ и могут свободно взаимодействовать с инновациями в сферах маркетинга, медицины, образования, мультимедиа, производства, розничной торговли, финансовых услуг и энергетики, увеличится на 50% в США и на 40% в Европе до 2030 года, и это время пройдет очень быстро. Это свидетельствует о том, что уже сегодня детей нужно готовить к специфике рынка труда и формировать их будущую конкурентоспособность за счет приоритетных навыков и компетенций. Изучение программирования даже на базовом уровне позволяет комплексно решить эти вопросы. Это безусловное преимущество, которое хорошо осознают родители современных детей, и это значительный прогресс в общественном восприятии ключевой задачи эффективного образования», - подчеркнул президент группы компаний "Эверест" Юрий Чубатюк, комментируя результаты исследования.

Напомним, что социологическое исследование "Раннее программирование как составляющая современного образования" проводилось в апреле-мае 2019 года, в нем приняли участие 1000 респондентов.