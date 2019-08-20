Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии

Еще один являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции.

Двое из троих задержанных по подозрению в ограблении богатой дачи под Борисполем иностранцев ранее являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел Грузии.

Об этом информируют Новости-Грузия.

"В Киевской области были задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили. Следует отметить, что Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции. После переезда из Грузии все трое принимали активное участие в боевых операциях на Востоке Украины, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом", - говорится в сообщении.

По информации правоохранительных органов Украины, задержание произошло в городе Борисполь, где трое граждан Грузии проникли в дом предпринимателя и угрожая владельцу огнестрельным оружием, связали его, после чего забрали из дома деньги и угнали принадлежащий ему автомобиль.

По данным информированных источников грузинского издания, нападение на предпринимателя и угон его автомобиля бывшие грузинские полицейские спланировали после того, как бизнесмен задолжал им крупную сумму денег, которую отказывался выплачивать.

Следствие ведется по 187-й статье УК Украины (разбой). В МВД Грузии факт задержания подтверждают, и сообщают, что активно сотрудничают с украинскими правоохранителями для расследования данного дела.