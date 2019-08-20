Апелляционный суд оставил под арестом полицейского, подозреваемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего сотрудника полиции Владимира Петровца - одного из подозреваемых в деле о смерти пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщается на сайте суда.

"20 августа коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 25 июля 2019 года, которым удовлетворено ходатайство следователя и продлен срок содержания под стражей в отношении подозреваемого Петровца В.С. сроком на 60 суток, до 28 сентября 2019 включительно. По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 25 июля 2019 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - оставить без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Петровец подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. ч. 2, 4 ст. 296 (хулиганство), а также п 2, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком сотрудники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять по металлическим банкам и другим предметам. В ходе стрельбы одна из пуль попала в пятилетнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома. Мальчик умер в больнице через три дня.

Ранее двум подозреваемым в причастности к убийству Кирилла также продлили арест до 28 сентября. Решение было принято 26 июля по ходатайству прокуратуры. 25 июля суд продлил срок домашнего ареста до 1 октября, третьему подозреваемому по делу - несовершеннолетнему ученику 11 класса.

Всего сообщено о подозрении четырем фигурантам. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что ответственность за убийство ребенка должны понести пятеро человек. Это четверо мужчин, которые пристреливали ружье во дворе, и женщина, спрятавшая оружие.