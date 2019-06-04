“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила

П'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслав-Хмельницького помер 3 червня у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. У хлопчика була закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку та перелом скроневої кістки, він пробув у лікарні три дні. Поліція встановила, що травму Кирило отримав у наслідок випадкового пострілу — двоє п'яних поліцейських у житловому районі Переяслав-Хмельницького стріляли по металевим бляшанкам, куля зрикошетила і потрапила у дитину. LB.ua зібрав все, що відомо про цю історію.

Що трапилося?

31 травня п'ятирічний Кирило Тлявов вийшов погуляти на вулиці недалеко від свого будинку. За даними Державного бюро розслідувань вже близько 16 години того ж дня рідні хлопчика доставили його у реанімаційне відділення центральної районної лікарні Переяслав-Хмельницького. У Кирила була закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, внутрішньо-мозкова гематома та перелом скроневої кістки. Тоді працівники поліції повідомили, що Кирило послизнувся і впав на асфальт і камінь, через що і отримав травму.

Версію поліцейських не підтвердили медики, які виявили вогнепальне поранення голови у Кирила.

“Черепна коробка повністю роздроблена. Куля відрикошетила, побила усю черепну коробку і застрягла в мозку. Її не можуть дістати і вона, певно, там так і залишиться. Зробили трепанацію, прибрали всі ці кістки і повністю все повичищали”, — розповіла Громадському бабуся Кирила Олександра Тлявова.

1 червня вночі хлопчика реанімобілем доправили у Київський міський центр дитячої нейрохірургії, де його одразу прооперували. Дістати кулю з голови Кирила так і не вдалося. Головний лікар Олександр Гончарук під час брифінгу вдень 3 червня розповів, що хлопчик перебував у важкому стані.

“Дитина знаходиться на апараті штучної вентиляції легень, — розповів Олександр Гочарук. — Травма важка, переважно пошкоджена ліва півкуля мозку. Давати прогнози поки що недоцільно і нерозумно”.

Поза лікарнею

Після того, як медики Переяслав-Хмельницької ЦРЛ виявили кулю у голові Кирила, поліцейські провели додатковий огляд місця події і виявили гільзи від патронів Флобера, стаканчики і бляшанки. Як повідомила BBC речниця ДБР Анжеліка Іванова, двоє поліцейських заради розваги вирішили постріляти по бляшанкам, ніби по мішеням, на подвір’ї приватного сектору. Їх імена не розголошують.

"Чоловіки відпочивали та вживали спиртні напої, — розповіла речниця ДБР, — домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, які були встановлені у вигляді мішеней навпроти ділянки, де могли перебувати сторонні люди. Під час пострілів, приблизно о 15:30, поліцейські, влучили у дитину. Поки що не встановлена, яка саме це була зброя".

“Начальник нашого райвідділу приїжджав до реанімації до нас і казав, що вони визнають вину, але вони такі п’яні, що вони не знають, хто це зробив, — розповіла бабуся хлопчика Олександра Громадському. — Вони були без свідомості п’яні. Просто розважалися”.

Представник Нацполіції в Київській області Микола Жукович розповів виданню "Інсайдер", що поліцейські переховувалися:

"Ми знайшли цих осіб, тому що вони переховувались. Затримали їх і доправили до райвійдділку. Після чого ми провели невідкладні слідчі дії, а саме: обшуки. Допити вже проводила ДБР у райвідділку поліції".

У суботу 1 червня голова Нацполіції Сергій Князєв написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що поліцейські перебували поза службою без табельної зброї та розповів про їхнє затримання:

“Наразі вони перебувають у відділку поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії. В подальшому усі зібрані докази та свідчення будуть передані за підслідністю в ДБР. Водночас ми перебуваємо на постійному контакті з батьками, і з боку поліції надамо усю посильну підтримку”.

Того ж дня у ДБР повідомили, що затримання та вручення підозри поліцейським готується в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України — вчинення замаху на умисне вбивство малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу. Однак вже 2 червня слідчі ДБР вручили підозри поліцейським за ч.2, ст.28, ст.128 КК України (необережне тяжке тілесне ушкодження, вчинене за попередньою змовою групою осіб), яка передбачає покарання громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

3 червня прокуратура Київської області пом'якшила підозри патрульним за результатами проведених слідчих дій і з'ясування нових обставин. Про це розповів на своїй сторінці у Фейсбуці спікер ГПУ Андрій Лисенко.

"Прийнято рішення про доповнення наявної кваліфікації скоєного ними злочину ще ч.4 ст.296 КК України, а саме хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень", — написав Лисенко.

Тоді ж у ДБР повідомили, що слідчі скерували клопотання щодо обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до Голосіївського районного суду. Справу мали розглядати 3 червня ввечері. Однак у прес-службі суду заявили, що матеріали подані із запізненням на 22 хвилини — о 17.22, а тому слухання перенесли.

“Згідно із п. 3.1.1. розподіл судових справ здійснюється з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00”, — йдеться у повідомленні прес-служби.

Однак приблизно через дві з половиною години стало відомо, що Кирило Тлявов помер.

Після смерті

За пару годин після смерті Кирила генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, що підозрюваним поліцейським змінять кваліфікацію злочину на на ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

"Підозри будуть завтра вручені двом поліцейським в Голосіївському райсуді. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою", — написав Луценко.

Пізніше у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що керівництво підрозділу поліції в Переяслав-Хмельницькому на Київщині відсторонили від виконання службових обов’язків.

"Зараз вирішується питання щодо подальшого перебування цих керівників в лавах поліції. Керівництво МВС та Національної поліції України висловлює співчуття рідним 5-річного Кирила з приводу його смерті та запевняє,що максимально сприятиме у розслідуванні трагедії", — йдеться у повідомленні.

Під час брифінгу під будівлею МВС у Києві Сергій Князєв також повідомив, що начального Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитрій Ценов подав рапорт про відставку.

“Однозначно, вони будуть сидіти. Ми не допустимо, щоб вони вийшли чи під заставу, чи щоб взагалі їх виправдали. Такого виправдання немає», — говорила бабуся хлопчика Олександра Тлявова.

Запобіжний захід поліцейським обиратимуть 4 червня о 9:00 в Голосіївському районному суді.