В Киеве более сотни активистов собралась возле здания Министерства внутренних дел с требованием наказать виновных в смерти пятилетнего Кирилла Тлявова, которого ранее ранили полицейские в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Собравшиеся активисты требуют справедливого расследования убийства ребенка. Люди приносят цветы и игрушки, которые оставляют у входа в министерство. Многие держат в руках плакаты с требованием к руководству МВД уйти в отставку.

На акции также присутствуют журналисты.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Участники акции зажгли файера.

Фото: Александр Рудоманов

Аналогичная акция прошла в Киеве в понедельник, 3 июня. После этого начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке и попросил отправить его в зону боевых действий на Донбассе.

Ранее также были отстранены от обязанностей руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции. Решается вопрос об их дальнейшем пребывании в органах.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Выяснилось, что его случайно ранили местные пьяные полицейские, которые решили пострелять по жестянкам.

Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, но медикам его спасти не удалось.

4 июня Голосеевский суд Киева арестовал двух подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца. Позже адвокат семьи погибшего рассказал, что в деле фигурируют четыре человека, в том числе несовершеннолетний сын одного из арестованных полицейских.

Президент Владимир Зеленский заверил, что виновные в гибели Кирилла будут наказаны.