С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий

С начала суток российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате один боец получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что один раз боевики применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм с общим расходом 20 мин. Также они вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперски оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований РФ наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в вечерней сводке.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Он заявил, что для достижения мира Украина готова к переговорам с Российской Федерацией и выполнению Минских договоренностей, но страна должна быть способной защитить себя и становиться сильнее.