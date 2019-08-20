Стрелок с места происшествия скрылся, а пострадавшая отказалась писать заявление в полицию.

Во вторник, 20 августа, в Днепровском районе Киева произошел конфликт между пешеходом и водителем, который закончился стрельбой.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, около 13:00 женщина с коляской и собакой переходила дорогу на пересечении улиц Пражской и Алматинской. Во время перехода у нее возник конфликт с водителем из проезжающего мимо автомобиля. Что именно стало причиной перепалки и агрессии водителя, неизвестно, но он достал пистолет и выстрелил в таксу.

Фармацевт из ближайшей аптеки пыталась помочь животному, но пуля попала в область головы и собака скончалась. Также медик рассказала, что хозяйка собаки после произошедшего жаловалась на боль в сердце.

Стрелок с места происшествия скрылся. На место вызвали следственно оперативную группу, но женщина отказалась писать заявление.

Напомним, в ночь на 20 августа в Киеве в ходе перестрелки были ранены трое сотрудников муниципальной охраны.