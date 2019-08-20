В Киеве заработала горячая линия поддержки для ветеранов по предотвращению суицидов

Позвонить на линию можно по номеру 7333.

В Киеве презентовали горячую телефонную линию поддержки по вопросам предотвращения суицидов и профилактики психологического здоровья для ветеранов военных действий на Донбассе - Lifeline Ukraine. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Этот проект – негосударственный. Одним из финансовых доноров стало правительство Великобритании, которое выделило на него 580 тыс. фунтов.

"Я считаю, что завершая военную службу, некоторые переживают травматичное для них время. Lifeline может стать первым этапом помощи в адаптации этих людей, которая будет предоставлять психологическую помощь", - сказала заместительница главы миссии посольства Великобритании в Украине Хелен Фейзи на презентации.

Основатель Lifeline Ukraine Пол Найлен подчеркнул, что по возвращению с зоны ООС у военнослужащих наступает новый этап в жизни. Важно, чтобы Украина создала такую структуру поддержки, как горячая линия.

Позвонить на линию можно по номеру 7333.

По его словам, за основу был взят проект, который функционирует в Австралии - Lifeline Australia. В будущем, Найлен планирует расширить предоставление помощи для всех слоев населения.

Напомним, Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим ВСУ в честь 28 годовщины Независимости Украины. Премии будут варьироваться от одной до двух тысяч гривен.