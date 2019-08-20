За сутки оккупанты одиннадцать раз нарушили режим тишины на Донбассе

За прошедшие сутки российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил на фейсбуке.

«С целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим на одном из направлений, враг применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25)»,- говорится в утренней сводке.

В результате этого выстрела был ранен один украинский военный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили десять обстрелов позиций Объединенных сил:

возле Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Талаковки - с автоматического гранатомета; вблизи Павлополя – был применен автоматический гранатомет и беспилотник с гранатометным выстрелом (ВОГ-25), из-за чего 1 военнослужащий ранен. Вблизи Лебединского оккупанты применяли гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности группировки "Север" противник совершил один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Светлодарска.

Напомним, вчера состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний заявил, что альтернативы "нормандскому формату" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не существует, однако есть ряд вопросов, которые нужно решить перед организацией саммита.

Из таких нюансов он отметил особый статус Донбасса и вопрос, связанный с амнистией.