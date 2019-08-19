Суд арестовал судно "Мрия", поставлявшее топливо в Крым

Сегодня, 19 августа Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым и наложил арест на судно "Мрия", которое подозревают в поставках топлива для подразделений Чернорноморского флота России в оккупированный Севастополь. Об этом сообщает прокуратура АРК в телеграмме.

"Сегодня Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым на определение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна "Мрия". Определение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест", - сказано в сообщении.

Напомним, 10 августа 2019 года прокуратура АР Крым, провела обыск на судне "Мрия" в Херсоне, которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

13 августа Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры АР Крым об аресте судна "Мрия". Однако тогда суд отказал в его удовлетворении.