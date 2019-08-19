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Россия проводит в оккупированном Крыму военно-штабные учения

К тренировке привлечены Крымская и Новороссийская военно-морские базы.

Россия проводит в оккупированном Крыму военно-штабные учения
Фото: Пресс-центр ООС

Россия проводит в оккупированном Крыму командно-штабные учения по управлению силами подразделений Черноморского флота. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

“Сегодня в соответствие с ранее утвержденным планом на Черноморском флоте (ЧФ) началась совместная командно-штабная тренировка”, – сказано в сообщении военного ведомства.

В ходе учений отрабатываются “действия по управлению силами флота при приведении их в высшие степени готовности, организация взаимодействия соединений и воинских частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове”.

К учениям привлечены органы военного управления флота, военно-морские базы в Новороссийске и оккупированном Крыму, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации Черноморского флота.

Напомним, в августе 2019года стало известно, что Российские военные в Крыму в 2017 году случайно запустили управляемую ракету класса "воздух - земля".

Двое техников на военном аэродроме возле города Саки осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения. В ходе работ произошло случайное срабатывание, в результате которого авиационная ракета класса «воздух-поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одну аналогичную ракету.

В отношении военных завели дело по ч. 1 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

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