​Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен прекратить агрессию, - посольство США

США по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи призвали Россию немедленно прекратить агрессию на востоке Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства США в фейсбуке.

"Сегодня, во Всемирный день гуманитарной помощи наши мысли обращены к миллионам мирных жителей, страдающих из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, после Революции Достоинства в феврале 2014 года и свержения президента Виктора Януковича, Россия аннексировала у Украины полуостров Крым, а в апреле развязала войну на Донбассе. РФ до сих пор оказывает военную и политическую помощь пророссийским сепаратистам, захватившим власть в Донецкой и Луганской областях.

С августа 2014 года РФ направляет на оккупированные территории так называемый "гуманитарный конвой". В течение 2014-2015 годов колонны грузовиков заезжали в ОРДЛО каждые две-три недели. Украинским пограничникам не удавалось досмотреть содержимое грузовиков, однако было установлено, что вместе с гуманитарными грузами Россия поставляет боевикам оружие, вооружение и топливо.