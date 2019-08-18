Из харьковского зоопарка сбежала зебра

В Харькове из городского экопарка сбежала зебра.

Об этом сообщают "UA: Новости".

Отмечается, что животное убежало сегодня утром, до открытия экопарка для посетителей.

Как рассказал спикер комплекса Алексей Костюченко, зебру переводили в новый вольер и вели на шлейке надзирателис. В это время зебра сорвалась и убежала.

Сейчас животное ищут 20 работников экопарка, охрана и волонтеры. К поискам привлекли также лошадей и квадрокоптер. Сотрудники экопарка просят местных жителей, если они увидят животное, самостоятельно его не ловить - это может быть опасно, а обратиться к комплексу.

Также отмечается, что три недели назад из экопарка сбежали две обезьяны. Их поймали на окружной дороге.

Напомним, в июле одесские патрульные на скаку остановили лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть на Фонтанской дороге. Через пару дней в Киеве патрульные поймали сбежавшего пони.