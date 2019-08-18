В оргкомитете отметили, что маршрут и сценарий уже согласованы с властями и полицией.

В воскресенье, 18 августа, в Киеве состоялась первая репетиция Марша защитников Украины ко Дню Независимости.

Об этом сообщает "5 канал".

Сегодня отрабатывали свои действия около 100 стюардов, отвечающих за движение участников шествия.

"Мы отработали, интервалы должны быть между колоннами, между людьми, чтобы они не давили друг другу на ноги. Сколько людей должно быть в ряд и в шеренгу. Сначала идут семьи погибших в АТО, после них раненые, затем члены семей небесной сотни, затем ветераны. Духовенство будет отдельно идти", - рассказал член Совета ветеранов АТО при министерстве ветеранов Антон Колумбет.

В сюжете говорится, что колонна, сформированная из 20 двадцати "коробок", стартует от парка Шевченко в 11:00, далее через Бессарабскую площадь выйдет на Крещатик и на Майдан. После этого участники шествия направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне.

В оргкомитете отметили, что маршрут шествия и сценарий уже согласованы с властями Киева и полицией.

Напомним, в прошлом году на День независимости в Киеве прошел военный парад "Марш новой армии". В нем приняли участие более 4 тысяч военнослужащих и около 250 единиц военной техники, в том числе 17 основных боевых танков, 40 БМП, БТРов и бронированных машин, более 50 артиллерийских систем, около трех десятков зенитно-ракетных комплексов, в том числе высокоточное ракетное оружие "Ольха". Кроме того, во время парада над Киевом пролетели 29 вертолетов и самолетов.

В этом году от военного парада решили отказаться. 10 августа Офис президента Владимира Зеленского объявил план мероприятий на День независимост, в частности, запланировано праздничное шествие и марш при участии ветеранов.

Марш защитников Украины пройдет отдельно от государственных мероприятий.