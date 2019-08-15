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Репетицию официального шествия военных ко Дню Независимости курирует Алан Бадоев, - военные

Марш военных пройдет по Крещатику вместо военного парада.

На столичном авиационном заводе "Антонов" проходит репетиция марша, которым Офис президента запланировал отметить День Независимости вместо военного парада. Об этом военный ВСУ Андрей Кобзарь написал на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Андрей Кобзарь

Отмечается, что на территорию "Антонова" прибыли оркестры, техника и военные из разных подразделений. Среди прочих на репетиции присутствовали люди из "Квартала". "Руководить подготовкой парада прибыл сам Алан Бадоев", - отметил Кобзарь.

Информацию об участии режиссера Бадоева в подготовке марша подтвердили и другие источники. Вместе с Бадоевым на репетиции присутствовала и руководитель шоу-балета "Фридом" Елена Коляденко.

Фото: Андрей Кобзарь

По данным журналистов ТСН, репитиция началась рано утром, первые подразделения прибыли на полигон еще в начале восьмого утра. Здесь присутствуют служащие Национальной гвардии, пограничники, спасатели.

Официальное шествие пройдет по Крещатику утром 24 августа, в 11 часов начнется шествие, организованное военным и волонтерами.

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