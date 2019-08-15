На столичном авиационном заводе "Антонов" проходит репетиция марша, которым Офис президента запланировал отметить День Независимости вместо военного парада. Об этом военный ВСУ Андрей Кобзарь написал на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Андрей Кобзарь

Отмечается, что на территорию "Антонова" прибыли оркестры, техника и военные из разных подразделений. Среди прочих на репетиции присутствовали люди из "Квартала". "Руководить подготовкой парада прибыл сам Алан Бадоев", - отметил Кобзарь.

Информацию об участии режиссера Бадоева в подготовке марша подтвердили и другие источники. Вместе с Бадоевым на репетиции присутствовала и руководитель шоу-балета "Фридом" Елена Коляденко.

Фото: Андрей Кобзарь

По данным журналистов ТСН, репитиция началась рано утром, первые подразделения прибыли на полигон еще в начале восьмого утра. Здесь присутствуют служащие Национальной гвардии, пограничники, спасатели.

Официальное шествие пройдет по Крещатику утром 24 августа, в 11 часов начнется шествие, организованное военным и волонтерами.