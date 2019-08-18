Пограничники ранили пассажира автомобиля возле границы с Румынией

Сотрудники погранотряда в Путильском районе Черновицкой области ночью 18 августа применили огнестрельное оружие для принудительной остановки автомобиля. Одна из пуль попала в пассажира.

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

Инцидент произошел около 3 часов ночи возле села Шепот.

"Автомобиль на скорости двигался в сторону государственной границы. По требованию пограничников транспортное средство не остановилось. Ослепив охранников границы фарами, водитель направил автомобиль на пограничный наряд, создав явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей. Для прекращения противоправных действий военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, но это также не остановило нарушителя. После этого пограничники применили оружие в направлении колес транспортного средства. Через несколько метров машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание", - говорится в сообщении.

Раненого отправили в больницу, а на место происшествия вызвали полицию и другие правоохранительные органы.

Глава ГПСУ назначил служебное расследования происшествия и лично вылетел в Черновцы.

Госпогранслужба подчеркнула, что имеет право на применение оружия в случае угрозы жизни или здоровью военнослужащих.