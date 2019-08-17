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В Бродах военный вертолет Ми-2 упал на бок во время взлета

Падение произошло с небольшой высоты, пилоты не пострадали.

В Бродах военный вертолет Ми-2 упал на бок во время взлета
Архивное фото
Фото: mil.gov.ua

На аэродроме "Броды" во Львовской области во время взлета упал военный вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на облуправление ГосЧС.

Авария произошла 16 августа.

"В 15:33 от оперативного дежурного Западного РКЦ (Куц) поступило сообщение, что на аэродроме "Броды" во время взлета с высоты около 3-4 метров упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось два члена экипажа. В результате происшествия травмированных нет, пожара не было", – цитирует издание сообщение спасателей.

Издание Zaxid.net подтвердило факт происшествия у львовского спикера Госбюро расследований Зоряны Тивин.

Напомним, что Бродах базируется 16-я отдельная бригада армейской авиации "Броды".

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