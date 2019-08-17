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В Днепре во время тушения пожара на спасателей упала крыша

Троих пожарных госпитализировали для обследования.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Утром 17 августа во время тушения пожара в заброшенном двухэтажном здании возле железнодорожного вокзала в Днепре пострадали трое спасателей - на них упали конструкции крыши.

Об сообщила пресс-служба облуправления ГосЧС.

В результате происшествия был травмирован командир отделения и двое пожарных-спасателей. Угрозы их жизни нет, но их  забрали в больницу для обследования.

Пожар в двухэтажном здании тушили более трех часов. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Для ликвидации пожара привлечены 15 спасателей и 4 единицы техники.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

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