Фото: dp.dsns.gov.ua

Утром 17 августа во время тушения пожара в заброшенном двухэтажном здании возле железнодорожного вокзала в Днепре пострадали трое спасателей - на них упали конструкции крыши.

Об сообщила пресс-служба облуправления ГосЧС.

В результате происшествия был травмирован командир отделения и двое пожарных-спасателей. Угрозы их жизни нет, но их забрали в больницу для обследования.

Пожар в двухэтажном здании тушили более трех часов. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Для ликвидации пожара привлечены 15 спасателей и 4 единицы техники.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua