На оккупированной территории возле моста представители "МЧС ЛНР" жгут траву и деревья.

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили разминирование около двух гектаров территории вокруг разрушенного моста в Станице Луганской.

Об этом сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на ГосЧС.

Также эту информацию подтвердили представители ОБСЕ.

Отмечается, что работы по разминированию продолжались 16 суток.

"Сейчас на оккупированной территории возле моста представители "МЧС ЛНР" жгут траву и деревья. Это они называют "зачисткой разминированы территории", - отмечается в сообщении.

Напомним, 7 июля президент Владимир Зеленский посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения. 1 августа саперы начали разминирование территории вблизи разрушенного моста. В первые дни саперы нашли возле моста 31 мину.

На время ремонта моста в Станице Луганской построят еще один временный мост.