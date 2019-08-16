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На Подольском мосту демонтируют временные опоры

В металлическом каркасе уже нет необходимости, так как строители подняли все вязи и соединили арки между собой.

На Подольском мосту демонтируют временные опоры
Подольский мост
Фото: facebook.com/kievtransport

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве демонтируют временные опоры.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации в Фейсбуке.

"В металлическом каркасе уже нет необходимости, так как строители подняли все вязи и соединили арки между собой. Мост, который долгое время портил пейзаж Подола, приобретает совсем другой вид", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особенностью Подольско-Воскресенского моста были две огромные арки.

"Именно их держали временные опоры, которые напоминали массивный ржавый панцирь, который портит весь вид объекта". - добавили в КГГА.

Напомним, автомобильное транспортное сообщение через Подольско-Воскресенский мост в столице планируют открыть через полтора-два года.

Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр должен разгрузить перегруженный Московский мост. Кроме того, по нему планируют пустить четвертую ветка Киевского метро - от Жулян до Троещины. Сейчас готовность моста - чуть более половины. Существенные работы на объекте практически не велись с 2011 года, когда упал плавучий кран "Захарий".

Самый проблемный вопрос - финансирование. Кроме того, с одной стороны мост уперся в Русановские сады, с другой - в общежитие завода "Ленинская кузница" на Рыбальском полуострове. Мэр Киева Виталий Кличко обещал открыть Подольский мост в 2019 году.

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