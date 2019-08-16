В Киевской области полиция объявила план "Перехват" из-за нападения на народного депутата. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбуке.

Инцидент произошел в Гостомеле сегодня около 10 часов утра. Двое неизвестных напали на депутата, распылили ему в лицо слезоточивый газ и облили "жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты".

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В розыск объявлен серый автомобиль "Опель" с иностранными номерными знаками.

Имя пострадавшего депутата не сообщается.

На перехват злоумышленников ориентированы все наряды полиции области.

Обновление. О нападении сообщил пострадавший - депутат Виталий Куприй. Он опубликовал фото с места просишествия с просьбой помочь в опознании нападавших.

Обновление 12:55. Пострадавший депутат опубликовал видео, в котором заявляет, что нападение на него заказали Анатолий Матиос и Владимир Тесля. Куприй также сообщил, что его охрана отбила у нападавших "чеченцев" сумку, в которой были документы и телефон депутата.

Напомним, в июне неизвестные совершили похожее нападение на депутата Александра Шевченко в Ивано-Франковске. Тогда полиция расценила нападение как хулиганство, о задержании нападавших не сообщалось.