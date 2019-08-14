Вопрос рассадки оказался самым спорным для новых депутатов

До 15 августа все все партии должны внести свои предложения.

Депутат от партии "Слуга народа", координатор подгруппы по вопросам организации и подготовки первого торжественного заседания Верховной Рады Сергей Ионушас рассказал, что самым спорным вопросом на заседании был вопрос рассадки новоизбранных депутатов.

Об этом он заявил журналистам на брифинге по итогам заседания, передают "Українські Новини".

"И наиболее дискуссионным был вопрос, связанный с рассадкой народных депутатов в зале Верховной Рады", - сказал Ионушас.

Он также отметил, что на заседании заслушали предложения избранных депутатов всех партий, а также предложения по рассадке от представителей Аппарата Рады.

"Это (дискуссии о рассадке) связано не только с эффективной работой парламента, но и с некоторыми техническими моментами. Они связаны с тем, что на данный момент достаточно большое количество депутатов принадлежат к одной политической силе, некоторые политические силы,которые остались в парламенте, - имеют новые названия, некоторые - новые. Для согласования позиций нужны консультации более широко круга", - отметил Ионушас.

По его мнению, то, в каком месте те или иные политсилы работают в парламенте, является исторически важным вопросом. Ионушас подчеркнул, что до 15 августа (до заседания подготовительной депутатской группы) все партии должны внести предложения по рассадке.

Также депутаты должны до 15 августа представить свои предложения относительно гостей, которые будут приглашены на первое заседание Рады, передает "Укринформ",

"Один из вопросов, над которыми работала наша группа, был связан с приглашением гостей на торжественное заседание Верховной Рады, которое состоится 29 августа. Договорились, что мы ждем предложений от других политических сил до завтра до 12:00", - сказал Ионушас.

Напомним, по итогам досрочных выборов в парламент были избраны 225 депутатов по списками пяти партий, преодолевших избирательный барьер ( "Слуга народа", "Оппозиционная Платформа - За жизнь", ВО "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос"), а также 198 депутатов в одномандатных мажоритарных округах. Первое заседание новой Рады состоится 29 августа.

Ранее сообщалось, что президентскую партию "Слуга народа" поделят на 15 групп путем жеребьевки. Также сообщалось, что за голосованием будет следить программа с искусственным интеллектом "Большой брат".

Отметим, что в прошлом году архитектор Артём Глущенко изучил схему рассадки депутатов Рады 8-го созыва и проанализировал, кто может пострадать в случае обрушения купола. Подробнее читайте в материале LB.ua "Неизвестная Рада. Купол имени Надежды Савченко".