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Меркель: сотрудничество стран ЕС с Россией будет ограничено до выполнения Минских соглашений

Об этом она заявила на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Меркель: сотрудничество стран ЕС с Россией будет ограничено до выполнения Минских соглашений
Фото: EPA/UPG

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до реализации Минских соглашений сотрудничество с Россией у стран Европейского Союза не будет в полной мере возможным.

Об этом она сказала журналистам в Берлине, передает "Интерфакс-Украина".

"Минские договоренности необходимо реализовать... до тех пор, пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими мы бы хотели", - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам канцлера, этот вопрос стороны обсуждали на переговорах в среду.

Напомним, президент Владимир Зеленский предлагал президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Минске при участи Дональда Трампа, Терезы Мэй, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что новые власти намерены полностью реализовать Минские соглашения. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений состоит из 13 пунктов, но за четыре года не был выполнен ни один из них. Власти Украины при Петре Порошенко настаивали, что реализация политических пунктов соглашений невозможна, пока на Донбассе идут боевые действия. Однако, по мнению Данилюка, "стоять и упираться лбом нельзя".

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