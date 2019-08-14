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Супрун в Офисе президента обсудила продолжение медреформы

И.о главы Минздрава отметила ,что многие украинцы ждут следующего этапа трансформации.

Супрун в Офисе президента обсудила продолжение медреформы
Уляна Супрун
Фото: Владислав Мусиенко

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ходе встречи в Офисе президента обсудила дальнейшие пути реформирования системы здравоохранения.

Об этом она рассказала журналистам перед заседанием Кабинета министров, передает "Интерфакс-Украина".

"Были встречи с людьми из ОП. Мы в целом обсуждаем идею, чтобы трансформация (системы здравоохранения, - ред.) и дальше продолжалась. И это самое важное, и это составляет большую часть содержания наших разговоров, это что делать, чтобы и дальше продолжалось (реформирование, - ред.)", - сказала Супрун, уточнив, что встреча в ОП состоялась в воскресенье.

Она подчеркнула, что "большое количество украинцев ждут следующего этапа трансформации, чтобы уже на уровне больниц и специализированной медицины были изменения такие же позитивные, как на уровне первичной медпомощи".

Отвечая на вопрос о потенциальных кандидатах на должность министра здравоохранения в команде Владимира Зеленского, Супрун ответила, что "в Украине есть много умных и талантливых людей, которые могут продолжить трансформацию". Многие из них, по словам Супрун, работали ее заместителями.

"В команде Зеленского, в офисе президента есть люди, которые занимались другими сферами, я не будут комментировать их возможности. Самое важное, чтобы трансформация продолжалась", - сказал она.

Напомним, в 2018 году в Украине стартовала реформа системы здравоохранения по принципу "деньги ходят за пациентом". Пока что она касается только первичной медицины. В 2020 году реформа должна охватить другие уровни медпомощи. Подробнее читайте в материале LB.ua "Медреформа: що далі?".

Будучи кандидатом в президенты, Зеленский отказался признать медицинскую реформу успешной. "Какая это нафиг реформа?", - говорил он. Комментируя это заявление, Супрун пообещала, что новоизбранный президент реформу не остановит.

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