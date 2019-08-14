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Минздрав и МОН подтвердили запрет на посещение школ детям без прививок

"Если родители отказываются - это их выбор. Но их ребенок не будет допущен к школе".

Минздрав и МОН подтвердили запрет на посещение школ детям без прививок
Фото: EPA/UPG

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки подтвердили запрет на посещение школ и детсадов детьми, которые не были вакцинированы согласно национальному календарю прививок.

Об этом заявили главы министерств Уляна Супрун и Лилия Гриневич на пресс-конференции в среду.

"Если у ребенка нет прививок и нет медицинских противопоказаний для прививок, он не должен быть допущен к школе. У него должна быть альтернативная форма обучения. Если родители от этого отказываются - это их выбор. Но их ребенок не будет допущен к школе", - сказала и.о. министра здравоохранения.

Она напомнила, что статья 15 закона Украины о защите населения от инфекционных болезней прямо говорит, что детям, которые не были вакцинированы по национальному календарю прививок, не разрешается посещать учебные заведения. "Это было подтверждено Верховным Судом Украины", - добавила Супрун.

Она отметила, что в условиях вспышки кори и перед угрозой вспышки дифтерии невакционированные члены коллектива могут представлять опасность не только для других детей, но и их семей и учителей.

Министр образования и науки Гриневич поддержала позицию Супрун.

"Министерство образования и науки тоже призывает всех родителей сделать необходимые прививки согласно национальному календарю. Если Министерство здравоохранения считает важным и целесообразным соблюдение календаря, мы должны руководствоваться этими наставлениями", - сказала Гриневич.

Министр добавила, что посещение школы - не единственная форма получения образования в Украине.

"Если это какая-то мировоззренческая позиция родителей, они имеют право на альтернативные способы получения образования. Например, дистанционный или индивидуальный", - добавила она.

Напомним, что в Украине обязательными являются прививки от гепатита B, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.

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